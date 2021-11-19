«Филадельфия» может сбросить Бена Симмонса в одну из худших команд НБА

«Филадельфия Сиксерс» ведёт переговоры с «Детройт Пистонс» об обмене разыгрывающего Бена Симмонса на форварда Джереми Гранта, двух игроков и драфт-пик, сообщает The Philadelphia Inquirer.
Центровой Келли Олиник и форвард Саддик Бэй — два вероятных игрока «Пистонс», которые могут быть включены в сделку по Симмонсу. Ранее сообщалось, что руководство «Филадельфии» составило список из 30 игроков НБА, на которых хочет обменять Симмонса.
Симмонс ещё не играл в этом сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.
«Детройт» занимает предпоследнее место в регулярном чемпионате на Востоке, одержав лишь четыре победы в 14 встречах.
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