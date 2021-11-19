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Игрока НБА на продолжительное время дисквалифицировали за допинг

Игрока НБА на продолжительное время дисквалифицировали за допинг
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НБА дисквалифицировала форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Диди Лозаду на 25 матчей без сохранения зарплаты за нарушение антидопинговых правил лиги, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В организме 22-летнего бразильского игрока обнаружены дростанолон и тестостерон, которые в НБА относятся к запрещенным стероидам и препаратам, повышающим работоспособность. Лозада в следующий раз сможет выйти на площадку 11 января в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз», его дисквалификация вступит в силу с пятницы.

Лозада в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах, не набрав ни одного очка. В августе «Пеликанс» договорились с бразильским баскетболистом о продлении контракта на четыре года.

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