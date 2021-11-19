Велимир Перасович объяснил, почему УНИКСу пришлось совершать камбэк в матче с «Альбой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович раскритиковал защитные действий своей команды в первой половине матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (85:71), когда соперник отрывался на расстояние 18 очков.
«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте действовали слишком мягко, без концентрации. Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС. К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как «Альба», на отметке всего в 23 набранных очка.
Сегодня проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, раздали 21 результативную передачу. По ходу матча долго не могли справиться с их «большим» Кумадже, который создал нам много проблем. Однако во второй половине действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
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