Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович объяснил, почему УНИКСу пришлось совершать камбэк в матче с «Альбой»

Велимир Перасович объяснил, почему УНИКСу пришлось совершать камбэк в матче с «Альбой»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович раскритиковал защитные действий своей команды в первой половине матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (85:71), когда соперник отрывался на расстояние 18 очков.

«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте действовали слишком мягко, без концентрации. Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС. К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как «Альба», на отметке всего в 23 набранных очка.

Сегодня проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, раздали 21 результативную передачу. По ходу матча долго не могли справиться с их «большим» Кумадже, который создал нам много проблем. Однако во второй половине действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021