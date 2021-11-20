Димитрис Итудис: ЦСКА заслужил эту победу

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (80:74).

«Мы контролировали всю игру. Отлично стартовали, позволив «Басконии» набрать всего 8 очков в первой четверти. Мы показали то, что хотели сделать сегодня вечером. Играли с большой мотивацией и концентрацией, так что поздравляю каждого баскетболиста своей команды. Никто не хотел проиграть оба матча по итогам выезда в Испанию. Мы показали отличный характер. Опять же, мы находимся в процессе возвращения людей, которые получают травмы.

Все помогают и максимально отдаются, в том числе те игроки, которые не получают минут. Это хороший настрой. Мы хотим снова построить командную химию. Поэтому я поздравляю всех и каждого. У «Басконии» было несколько камбэков, но я думаю, что в целом, мы были достаточно спокойны. В последней четверти пропустили 33 очка и сделали много потерь, но контролировали игру. Я думаю, что мы заслужили эту победу, потому что были лучшей командой. Сегодня наша команда заработала результат на площадке своим выступлением, так что поздравляю наших игроков», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.