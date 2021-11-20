«Чикаго» обыграл «Денвер», «Финикс» победил «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 114:108.



Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который записал в свой актив 36 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Аарон Гордон (28 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:104.



Самыми результативными в составе победителей стали Девин Букер и Микал Бриджес, им удалось набрать по 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристапс Порзингис, набравший 23 очка.



Также «Сакраменто Кингз» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 89:108.