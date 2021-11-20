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«Чикаго» обыграл «Денвер», «Финикс» победил «Даллас»

«Чикаго» обыграл «Денвер», «Финикс» победил «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 114:108.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который записал в свой актив 36 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Аарон Гордон (28 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:104.

Самыми результативными в составе победителей стали Девин Букер и Микал Бриджес, им удалось набрать по 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристапс Порзингис, набравший 23 очка.

Также «Сакраменто Кингз» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 89:108.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Бриджес - 19, Букер - 19, Пол - 18, Макги - 14, Джонсон - 13, Пэйн - 10, Эйтон - 8, Шамет - 6, Краудер - 5, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Даллас Маверикс: Порзингис - 23, Брансон - 18, Хардуэй-младший - 18, Финни-Смит - 12, Бёрк - 8, Коли-Стайн - 8, Баллок - 6, Браун - 5, Нтиликина - 4, Пауэлл - 2, Браун, Грин, Дончич, Клебер , Маклафлин, Марьянович, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
89 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Сакраменто Кингз: Фокс - 17, Барнс - 14, Мету - 10, Хилд - 10, Дэвис - 9, Халибёртон - 8, Джонс - 6, Холмс - 6, Митчелл - 5, Багли III - 4, Вудард, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 32, Трент-мл. - 23, Ванвлит - 13, Берч - 10, Буше - 10, Михайлюк - 8, Ачиува - 6, Бэнтон - 4, Барнс - 2, Ануноби, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Гордон - 28, Бартон - 23, Кампаццо - 16, Грин - 9, Дозьер - 9, Риверс - 9, Моррис - 6, Хиланд - 6, Грин - 2, Бол, Йокич, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Дерозан - 26, Джонс - 16, Досунму - 10, Брэдли - 8, Болл - 7, Грин - 5, Карузо - 4, Уайт - 2, Браун, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
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