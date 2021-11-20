«Кливленд» потерял лидера до конца сезона

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон перенёс операцию по поводу разрыва мениска левого колена и больше не сможет выйти на площадку в этом сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



В 11 матчах сезона Секстон набирал в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты.

«Кливленд» впервые объявил о травме Секстона 8 ноября, но не назвал точные сроки восстановления. Ожидалось, что игрок сможет вернуться на площадку в этом регулярном чемпионате. Секстон должен стать ограниченно свободным агентом в конце сезона. «Кавальерс» были заинтересованы в долгосрочном продлении контракта с Секстоном, но длительный вылет из-за травмы может повредить переговорам и сказаться на сумме сделки.