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В Бостоне оригинально высмеяли Расселла Уэстбрука после разгрома «Лейкерс»

В Бостоне оригинально высмеяли Расселла Уэстбрука после разгрома «Лейкерс»
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«Бостон» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:108) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

После матча ведущий трансляции домашних игр «Селтикс» телеканал провёл интервью с разыгрывающим Деннисом Шрёдером, во время которого на экранах появилась высмеивающая надпись: «Вы платите Рассу $ 44 млн, смешно».

Фото доступно в «твиттере» Complex.

«Лейкерс» по ходу сезона-2020/2021 предлагали Шрёдеру продление контракта на 4 года и $ 84 млн, но игрок рассчитывал, что получит более крупные предложения на рынке. В конечном счёте Деннису пришлось согласиться на $ 5,9 млн за сезон от «Бостона». «Лос-Анджелес» выменял из «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука, который номинально заменил Шрёдера в команде.

В матче «Бостон» — «Лейкерс» Шрёдер набрал 21 очко (8 из 14 с игры), 6 подборов и 6 передач, в активе Уэстбрука 12 очков (5 из 13 с игры), 4 подбора и 6 передач.

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