Пиппен объяснил, почему Серена Уильямс и Тайгер Вудс более великие, чем Майкл Джордан

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о прославленном гольфисте Тайгере Вудсе и 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема», теннисистке Серене Уильямс, объяснив, почему считает их более великими, чем своего бывшего товарища по команде, легендарного Майкла Джордана. По словам Пиппена, всё дело в осознании важности командной работы.



«Знаете, Тайгер Вудс и Серена Уильямс не занимаются командными видами спорта. Их можно прославлять за индивидуальные достижения, потому что их они добились в одиночку. Но в глубине души они понимают, что сделали всё это всё-таки не в одиночку. Ведь был кто-то, кто приносил обратно мячи Серене. А кто-то шёл за Тайгером, неся его сумку. Успех приходит благодаря командной работе», — сказал Пиппен в интервью GQ Sports.