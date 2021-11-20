Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Роскошный постер Хезоньи через самого высокого игрока континента — момент тура в Евролиге

Роскошный постер Хезоньи через самого высокого игрока континента — момент тура в Евролиге
Комментарии

Евролига представила топ-10 моментов 11-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектный данк форварда АСВЕЛа Костаса Адетокунбо в быстром отрыве, красивый бросок сверху центрового «Реала» Венсана Пуарье после скрытой передачи атакующего защитника Руди Фернандеса, мощный блок-шот тяжёлого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя, данк-мельница форварда УНИКСа Марио Хезоньи после перехвата одноклубника Яниса Тиммы, зрелищный аллей-уп игроков «Альбы» Джалина Смита и Бена Ламмерса, сокрушительный данк центрового «Зенита» Алекса Пойтресса после хитрой передачи Сергея Карасёва. Лучшим моментом тура признан эффектный постер-данк форварда УНИКСа Марио Хезоньи через 224-сантиметрового центрового «Альбы» Криста Кумадже, являющегося самым высоким игроком Евролиги.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021