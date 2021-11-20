Роскошный постер Хезоньи через самого высокого игрока континента — момент тура в Евролиге

Евролига представила топ-10 моментов 11-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли эффектный данк форварда АСВЕЛа Костаса Адетокунбо в быстром отрыве, красивый бросок сверху центрового «Реала» Венсана Пуарье после скрытой передачи атакующего защитника Руди Фернандеса, мощный блок-шот тяжёлого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя, данк-мельница форварда УНИКСа Марио Хезоньи после перехвата одноклубника Яниса Тиммы, зрелищный аллей-уп игроков «Альбы» Джалина Смита и Бена Ламмерса, сокрушительный данк центрового «Зенита» Алекса Пойтресса после хитрой передачи Сергея Карасёва. Лучшим моментом тура признан эффектный постер-данк форварда УНИКСа Марио Хезоньи через 224-сантиметрового центрового «Альбы» Криста Кумадже, являющегося самым высоким игроком Евролиги.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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