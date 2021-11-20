Игрок российского клуба признан MVP 11-го тура Евролиги

Защитник УНИКСа Лоренцо Браун стал MVP 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Альбой» (85:71) Браун записал себе в актив 21 очко (7/11 двухочковых, 2/4 трёхочковых, 1/1 штрафных), 5 подборов и 9 передач при рейтинге эффективности 31 балл. Браун повторил карьерный рекорд по передачам и впервые за время выступления в турнире был признан самым ценным игроком тура.
В пятерку лучших игроков тура также вошли разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас (29 баллов), форвард УНИКСа Марио Хезонья (28 баллов), разыгрывающий «Реала» Николас Лапровиттола (28 баллов) и центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль (27 баллов).
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