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Леброн Джеймс объяснился за провальный старт «Лейкерс» в новом сезоне

Леброн Джеймс объяснился за провальный старт «Лейкерс» в новом сезоне
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о провальном старте калифорнийской команды в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА.

«Мы определённо должны играть лучше. Нельзя думать о том, что у нас есть 65 матчей на раскачку, а потом мы со всем разберёмся. Паники в команде нет, но пора включаться, у нас должно быть чувство неотложности, когда мы выходим на площадку», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.

Накануне состоялся мактч регулярного чемпионата, в которов «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 130:108. Леброн Джеймс вернулся в строй после травмы мышц живота и за 32 минуты набрал 23 очка (10 из 16 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

В 17 матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» одержали всего восемь побед.

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