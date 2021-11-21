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Деннис Родман назвал 10 вещей, без которых он не может жить

Деннис Родман назвал 10 вещей, без которых он не может жить
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман назвал десять вещей, без которых он не может жить, сообщает GQ-Magazine.

В список Родмана вошли сигары Montecristo, текст песни Black американской группы Pearl Jam, футболки Rodman Brand, его пирсинг, фитнес-резинки, тональный крем, солнцезащитные очки, усилители тестостерона, свои браслеты и увлажняющий крем для лица.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.

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