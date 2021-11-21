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«Вашингтон» обыграл «Майами», «Хьюстон» уступил «Нью-Йорку»

«Вашингтон» обыграл «Майами», «Хьюстон» уступил «Нью-Йорку»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 103:100.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джимми Батлер (29 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 106:99.

Самым результативными в составе победителей стал Алекс Бёркс, ему удалось набрать 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристиан Вуд, набравший 18 очков.

Также «Индиана Пэйсерс» победила «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 111:94.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 100
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Бил - 21, Динвидди - 16, Колдуэлл-Поуп - 16, Харрелл - 13, Авдия - 8, Нето - 8, Гэффорд - 6, Кузма - 6, Кисперт - 5, Холидей - 4, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Майами Хит: Батлер - 29, Хироу - 20, Адебайо - 15, Такер - 14, Лоури - 7, Робинсон - 7, Мартин - 4, Дедмон - 2, Страс - 2, Винсент, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 20, Фурнье - 19, Рэндл - 16, Куикли - 13, Барретт - 11, Уокер - 9, Робинсон - 6, Топпин - 6, Роуз - 4, Ноэль - 2, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Саманич, Селден, Симс
Хьюстон Рокетс: Вуд - 18, Грин - 16, Гордон - 15, Тэйт - 11, Мартин - 10, Шенгюн - 10, Огастин - 9, Мэтьюз - 8, Тайс - 2, Брукс, Гаруба, Кристофер, Нваба, Никс, Портер, Уолл, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 94
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 20, Холидэй - 17, Брогдон - 16, Мартин - 12, Тёрнер - 11, Дуарте - 8, Крэйг - 7, Макконнелл - 6, ЛеВерт - 5, Лэмб - 4, Битадзе - 3, Уонамэйкер - 2, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Уоррен
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 19, Маршалл - 14, Ингрэм - 12, Льюис - 12, Мёрфи - 8, Харт - 7, Александер-Уолкер - 6, Эрнангомес - 6, Хэйс - 4, Альварадо - 2, Джонс - 2, Саторански - 2, Грэм, Лозада, Темпл, Уильямсон, Хоммс
Комментарии
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