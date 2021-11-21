«Вашингтон» обыграл «Майами», «Хьюстон» уступил «Нью-Йорку»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 103:100.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джимми Батлер (29 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 106:99.
Самым результативными в составе победителей стал Алекс Бёркс, ему удалось набрать 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристиан Вуд, набравший 18 очков.
Также «Индиана Пэйсерс» победила «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 111:94.
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