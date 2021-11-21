«Шарлотт» прервал серию побед из 5 матчей, «Бостон» и «Милуоки» выиграли

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:105.
Самым результативным в составе победителей стал Клинт Капела, который записал в свой актив 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Майлз Бриджес (35 очков). Ламело Болл оформил трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 11 передач.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлис». Встреча прошла в Миннеаподисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 138:95.
Самым результативными в составе победителей стал Д'Анджело Рассел, ему удалось набрать 28 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Десмонд Бейн, набравший 21 очко.
Также «Милуоки Бакс» победил «Орландо Мэджик» со счётом 117:108. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Бостон Селтикс» со счётом 105:111.
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