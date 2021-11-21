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«Шарлотт» прервал серию побед из 5 матчей, «Бостон» и «Милуоки» выиграли

«Шарлотт» прервал серию побед из 5 матчей, «Бостон» и «Милуоки» выиграли
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:105.

Самым результативным в составе победителей стал Клинт Капела, который записал в свой актив 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Майлз Бриджес (35 очков). Ламело Болл оформил трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 11 передач.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлис». Встреча прошла в Миннеаподисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 138:95.

Самым результативными в составе победителей стал Д'Анджело Рассел, ему удалось набрать 28 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Десмонд Бейн, набравший 21 очко.

Также «Милуоки Бакс» победил «Орландо Мэджик» со счётом 117:108. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Бостон Селтикс» со счётом 105:111.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Шрёдер - 29, Уильямс - 14, Кантер - 10, Хорфорд - 10, Смарт - 7, Ричардсон - 6, Лэнгфорд - 2, Браун, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 16, Гидди - 15, Гилджес-Александер - 14, Робинсон-Эрл - 13, Джером - 12, Роби - 9, Фэйворс - 9, Уильямс - 7, Уиггинс - 6, Базли - 4, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Мускала, Покушевски, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Портис - 24, Аллен - 16, Миддлтон - 13, Коннотон - 11, Холидэй - 11, Хилл - 5, Адетокунбо - 3, Худ - 2, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Робинсон
Орландо Мэджик: Хэмптон - 19, Саггс - 14, Мюлдер - 13, Океке - 13, Бамба - 8, Вагнер - 8, Картер - 8, Росс - 8, Харрис - 7, Лопес - 6, Вагнер - 3, Браздейкис - 1, Айзек, Картер-Уильямс, Мур, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
138 : 95
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 28, Эдвардс - 23, Таунс - 21, Бисли - 12, Беверли - 11, Принс - 9, Маклафлин - 8, Найт - 6, Больмаро - 5, Вандербилт - 5, Ноуэлл - 4, Рид - 4, Макдэниелс - 2, Лейман, Окоги, Райт
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джонс - 16, Джексон - 12, Морант - 11, Тиллман - 8, Уильямс - 7, Адамс - 6, Калвер - 4, Кларк - 3, Тийе - 3, Альдама - 2, Андерсон - 2, Брукс, Кончар, Мелтон, Меррилл, Пон
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Капела - 20, Янг - 19, Реддиш - 17, Хаертер - 17, Галлинари - 16, Коллинс - 15, Богданович - 7, Л. Уильямс - 4, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Райт, Хантер, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 35, Болл - 15, Мартин - 14, Хэйворд - 11, Розир - 10, Убре - 8, Пламли - 7, Макдэниелс - 3, Смит - 2, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Тор
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