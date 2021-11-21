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Яннис Адетокунбо установил рекорд последних 62 лет в НБА

Яннис Адетокунбо установил рекорд последних 62 лет в НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 32 очка, 20 подборов и 5 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (117:108).

Адетокунбо — первый баскетболист за последние 62 года, покоривший статистическую линию из 30+ очков, 20+ подборов и 5+ передач менее чем за 35 минут игрового времени на площадке. В последний раз подобное удавалось Уилли Науллсу, который 11 декабря 1959 года записал себе в актив 32 очка, 22 подбора, 5 передач за 31 минуту. Яннису для этого понадобилось 30 минут и 22 секунды. «Милуоки» (9-8) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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