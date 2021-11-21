Кайри Ирвинг: эта система прогнила до мозга костей

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг разместил новый пост в своём «твиттере», где оставил довольно резкое сообщение.



«Эта система прогнила до мозга костей. Пора это разоблачить», — написал Ирвинг.



С большой долей вероятности своит твитом Кайри показал возмущение по поводу приговора, который суд присяжных вынес обвиняемому в убийстве двух участников движения BLM Кайлу Риттенхаусу во время беспорядков в августе 2020 года.

После решения суда возмущение или разочарование окончательным вердиктом высказывали многие звёзды Национальной баскетбольной ассоциации. Среди них форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и другие.