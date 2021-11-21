«Филадельфия» хочет получить первого номера драфта-2021 в обмен на Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» намерена приобрести первого номера драфта-2021, разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема. Для этой цели клуб не против отдать разыгрывающего Бена Симмонса, информирует Philly Voice.



Ранее сообщалось, что «Филадельфия» ведёт переговоры с «Пистонс» об обмене Симмонса на форварда Джереми Гранта. Теперь, однако, говорится, что такая сделка едва ли представляется возможной, и больше не является предметным интересом для «Сиксерс».



Напомним, что Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.

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