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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» отреагировал на выпады Пиппена в адрес Джордана

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» отреагировал на выпады Пиппена в адрес Джордана
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотт Уильямс отреагировал на выпады Скотти Пиппена в адрес легендарного Майкла Джордана. Напомним, в последние месяцы Пиппен регулярно позволяет себе острые высказывания в адрес Джордана, которого к тому же жёстко раскритиковал в своей новой книге.

«Знаете, я порой пишу Майклу, и он всегда отвечает. Такие мелочи, вроде того, чтобы оставаться на связи со старым товарищем, значат многое. А вот Пиппен никогда мне не отвечал, полное радиомолчание», — приводит слова Уильямса Essentially Sports.

Ранее Пиппен назвал причину своих выпадов в адрес Джордана в СМИ. По словам Скотти, он недоволен тем, что журналисты плохо разбираются в баскетболе и превозносят Майкла.

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