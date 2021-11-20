Скотти Пиппен назвал причину своих выпадов в адрес Майкла Джордана в СМИ

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен объяснил, почему периодически оставляет критические сообщения в адрес бывшего товарища по команде Майкла Джордана.



«Я делал их по нескольким причинам. Во-первых, чтобы дать понять журналистам, что они не слишком разбираются в баскетболе. Так и есть, если взять большинство. Да, многие потрясены Майклом Джорданом. И это здорово. Но Майкл не смог бы добиться тех достижений, которые у него есть, действуй он в одиночку. Без своей команды.



С другой стороны, я хотел, чтобы многие действительно поняли, что баскетбол — это командная игра. В НБА часто используют слово MVP, но я считаю более уместным слово «выдающийся». В толпе всегда найдется кто-то выдающийся. И во многом Майкл Джордан был таковым. Но при этом часто выдающимся его назвать было нельзя. Однако в конце концов ему был уготован путь, чтобы в итоге стать им», — сказал Пиппен в интервью GQ Sports.

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