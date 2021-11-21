Клуб НБА «Сакраменто Кингз» уволил главного тренера

Люк Уолтон уволен с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Сообщается, что главным кандидатом на должность является Элвин Джентри, работавший ассистентом Уолтона.



41-летний Уолтон находился на посту главного тренера «Сакраменто» с 2019 года. Под его руководством команда одержала 68 побед в 161 матче и не сумела выйти в плей-офф.



«Сакраменто» проиграл восемь из девяти последних матчей и занимает 12-е место в Западной конференции. Команда занимает 26-е место по эффективности защиты в нынешнем сезоне. Любопытно, что в прошлом сезоне «Кингз» были худшими по данному показателю. Сейчас команда пропускает почти больше всех в чемпионате.