Клуб НБА «Сакраменто Кингз» уволил главного тренера
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Люк Уолтон уволен с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Сообщается, что главным кандидатом на должность является Элвин Джентри, работавший ассистентом Уолтона.
41-летний Уолтон находился на посту главного тренера «Сакраменто» с 2019 года. Под его руководством команда одержала 68 побед в 161 матче и не сумела выйти в плей-офф.
«Сакраменто» проиграл восемь из девяти последних матчей и занимает 12-е место в Западной конференции. Команда занимает 26-е место по эффективности защиты в нынешнем сезоне. Любопытно, что в прошлом сезоне «Кингз» были худшими по данному показателю. Сейчас команда пропускает почти больше всех в чемпионате.
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