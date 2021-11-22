Дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:116.

В составе «Лейкерс» наибольший вклад в победу внесли форвард Энтони Дэвис (30 очков, 10 подборов и 6 передач) и разыгрывающий Расселл Уэстбрук (26 очков, 8 подборов и 10 передач), оформившие дабл-даблы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Джереми Грант – 36 очков, 4 подбора и 3 передачи. Трипл-дабл удалось оформить лёгкому форварду «Пистонс» Кейду Каннингему – 13 очков, 12 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Детройт» примет «Майами Хит».