Дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:116.
В составе «Лейкерс» наибольший вклад в победу внесли форвард Энтони Дэвис (30 очков, 10 подборов и 6 передач) и разыгрывающий Расселл Уэстбрук (26 очков, 8 подборов и 10 передач), оформившие дабл-даблы.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Джереми Грант – 36 очков, 4 подбора и 3 передачи. Трипл-дабл удалось оформить лёгкому форварду «Пистонс» Кейду Каннингему – 13 очков, 12 подборов и 10 передач.
В следующем матче «Лейкерс» сыграют на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Детройт» примет «Майами Хит».
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Грант - 36, Диалло - 17, Джексон - 15, Бей - 14, Каннингем - 13, Лайлз - 7, Джексон - 5, Джозеф - 5, Стюарт - 4, Гарза, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит, Хейз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Уэстбрук - 26, Энтони - 18, Ховард - 13, Джеймс - 10, Хортон-Такер - 8, Джордан - 6, Монк - 6, Эллингтон - 4, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф
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