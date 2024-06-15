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«Мы не должны ожидать, что всё будет легко». Браун — о поражении в 4-й игре с «Далласом»

«Мы не должны ожидать, что всё будет легко». Браун — о поражении в 4-й игре с «Далласом»
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал поражение команды в четвёртой игре с «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, четвёртый матч между «Селтикс» и «Маверикс» завершился победой «Далласа» со счётом 122:84.

«Ситуации, которые могут сломать нас, мы должны встречать лицом к лицу. Нам следует извлекать из подобных моментов уроки и двигаться дальше. Это будет сложно, но нужно оставаться сосредоточенными на том, что мы делаем. Мы не должны ожидать, что всё будет легко.

Главное сейчас нашей команде сохранять спокойствие и продолжать идти вперёд, даже когда путь становится трудным. Только так мы сможем преодолеть любые препятствия и достичь наших целей. «Даллас» играл хорошо, нам просто нужно быть лучше в следующей игре», — сказал Джейлен Браун на пресс-конференции после игры.

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