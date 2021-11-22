Аренас — пытавшемуся напасть на Леброна Стюарту: пакуй вещи, тебя обменяют в Будапешт

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что действия форварда «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта в отношении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса могут сказаться на его карьере в лиге.
«Айзея, брат, скажу тебе, как всё обстоит на самом деле. Пакуй тёплые вещи, куртки и ботинки, потому что тебя куда-нибудь обменяют. Например, в Будапешт. Я не знаю, что там за кровь попала тебе в глаз, но ты не можешь вот так нападать на Короля в прямом эфире. Тебя проверят на употребление запрещённых препаратов. Просто чтобы убедиться в том, что гнев не связан с препаратами. «В НБА мы так не делаем». Ты, наверное, не читал правила по поводу драк в НБА. Номер один: нельзя атаковать Леброна и Кевина Дюранта, никогда. Второе правило: два этих парня со светлым оттенком кожи из «Голден Стэйт», Стефен Карри и Клэй Томпсон. Аналогично. Или с тобой покончено. Третье правило: драться на кулаках могут только Рэджон Рондо и Крис Пол. Четвёртое: дождись, пока вокруг тебя соберутся одноклубники и только потом начинай строить из себя крутого парня, делай вид, что-то типа реслинга. Удачи тебе, приятель.
PS. Это было хуже, чем пушки в раздевалке. Кто-то скажет, что это была попытка убийства. Если думаешь, что я слишком нагнетаю, спроси Энеса Кантера. В сезоне-2016/2017 он слишком далеко зашёл во время конфликта с Леброном, с тех пор за ним охотится президент Турции Реджеп Эрдоган», – написал Аренас в «Инстаграме».
Инцидент произошёл в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.
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