«Леброну нужна защита». Скип Бэйлесс трижды отреагировал на инцидент в Детройте

Аналитик НБА Скип Бэйлесс привёл два разных мнения по поводу инцидента с участием форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и игрока «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта.

«Айзея Стюарт только что получил локтем в глаз от Леброна. Он не думал, что это было случайно. Стюарт сошёл с ума. Рефери шокирующе удалил Леброна за вопиющий неспортивный фол второй степени! Хотя я не вижу ничего вопиющего в действиях Леброна на повторах. Очевидно, у него не такая репутация», — написал Бэйлесс в «Твиттере» сразу после инцидента.

«Никогда не видел ничего настолько грязного в исполнении Леброна Джеймса. Это было всё равно что просто подойти и ударить Стюарта кулаком. Много крови. Просто шокирующая реакция Леброна, который затем развёл руками, двинулся к Стюарту, как будто он ничего не сделал. У Стюарта так себя не вёл. Не могу его винить», — написал Скип через 10 минут после первого поста.

«Подождите: теперь я вижу лучший ракурс. Леброн ударил Стюарта в глаз локтем после того, как они боролись, пошла кровь. Это определённо неспортивный фол второй степени. Стюарт хотел его убить. Товарищам по команде потребовалось 10 минут, чтобы удержать его. Леброну нужна защита после игры», — написал Бэйлесс ещё через три минуты.

Инцидент произошёл в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.