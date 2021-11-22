«Стюарт лицом атаковал локоть Леброна». Билл Симмонс пошутил про комментаторов «Лейкерс»
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Известный спортивный журналист Билл Симмонс отреагировал на инцидент, произошедший в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» (121:116). В одном из моментов Леброн Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.
«Комментаторы «Лейкерс» проделали невероятную работу, обвинив Айзею Стюарта в том, что он лицом атаковал локоть Леброна», — написал Симмонс в своём «твиттере».
Ранее известный игрок НБА Гилберт Аренас тоже пошутил над инцидентом, заявив, что Стюарту нужно готовиться к переезду в Будапешт. По мнению Аренаса, лига запрещает нападать на Леброна.
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