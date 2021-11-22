«Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА

Матч регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:121) не обещал запомниться чем-то примечательным. Встречались один из главных аутсайдеров лиги и второй фаворит на титул, пусть и проблемный в данный момент времени. Однако случился инцидент, благодаря которому данная игра вышла из разряда рядовых.

Баскетболисты «Детройта» и «Лейкерс» устроили массовую потасовку в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс локтем до крови разбил лицо форварду «Пистонс» Айзее Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. Айзея и Леброн были удалены с площадки до конца матча, в котором «Лейкерс» вымучили победу.

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Детройт — мрачный город, который словно притягивает подобные инциденты. Драка во время игры «Пистонс» с «Индианой Пэйсерс» (известная также как Malice at the Palace) 19 ноября 2004 года на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» является самой известной в истории лиги. Один из зрителей бросил стакан с колой в игрока «Индианы Пэйсерс» Рона Артеста, после чего началось настоящее побоище между баскетболистами и болельщиками. Девять игроков были отстранены в сумме на 150 матчей с лишением в общей сложности $ 11 млн зарплаты. Пять игроков были обвинены в нападении, осуждены на год условно и приговорены к общественным работам. Несколько болельщиков тоже получили условные сроки.

Конечно, в матче «Детройт» — «Лейкерс» ничего подобного даже и близко не было. Случившееся даже на побоище тянет с натяжкой. Да, Леброн задел лицо Стюарта. Вряд ли он планировал до крови травмировать соперника. Но приём опасный и заслуживает удаления, даже вынося за скобки намеренность или непреднамеренность действий. Порой в матчах НБА случаются контакты, которые приводят к подобному. Всё быстро уладили бы, если бы не эмоциональная реакция Стюарта. 20-летний парень пытался прорваться через толпу людей к Леброну и разобраться со своим обидчиком. Причём сделал это не так уж оперативно, упустив реальную возможность достать Джеймса. А уже после остановки матча, когда на паркет вышли сотрудники службы безопасности в большом количестве.

Сообщество НБА неоднозначно оценило действия Леброна, заработавшего всего второе удаление после спора с судьями в 2017-м. Конечно, представители «Лейкерс» встали на защиту Короля.



«Стюарт попал Леброну локтем в грудную клетку, это нарушение, Джеймс пытался убрать его руку, избавиться от этого контакта. В итоге получился случайный контакт, но его, безусловно, было достаточно для того, чтобы дать неспортивный фол второй степени», – заявил главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.



«Все знают, что Леброн не грязный игрок. Когда он понял, что попал ему по лицу, как только это случилось, он посмотрел на него, как бы говоря: «Чёрт, извини. Я не пытался это сделать». Я не знаю, что Стюарт хотел сделать, зачем это всё устроил. Но никто в нашей команде, от первого до пятнадцатого игрока ротации, не мог этого допустить. Мы будем защищать нашего брата. Ни разу за десять лет не видел, чтобы игрок пытался сделать такое… Зря он так. Ты получил рассечение рядом с глазом, это вышло случайно, никто этого не хотел. Так что мы не допустим, чтобы он вот так бросался на нашего брата. Не знаю, что он пытался сделать, но мы не могли допустить подобное», – сказал тяжёлый форвард Энтони Дэвис.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был больше удивлён тем, что ему выписали технический фол.



«В смысле я получил технический? Я не знал, что мне дали технический. Вау, это интересно… Таково быть Расселлом Уэстбруком. Они непременно попробуют что-нибудь сделать со мной. Не знаю, что я такого сделал, ну да ладно… Они должны были дать технический кому-то другому. Но дать его мне – легче всего. Почему бы нет?» – отметил Уэстбрук.



«А Леброн вообще заслуживает удаления?» — опубликовал пост популярный баскетбольный твиттер-аккаунт Hoop Central.



Экс-игрок НБА Гилберт Аренас то ли в шутку, то ли всерьёз предположил, что проявление эмоций дорого обойдётся для карьеры Стюарта.



«Айзея, брат, скажу тебе, как все обстоит на самом деле. Пакуй тёплые вещи, куртки и ботинки, потому что тебя куда-нибудь обменяют. Например, в Будапешт. Я не знаю, что там за кровь попала тебе в глаз, но ты не можешь вот так нападать на Короля в прямом эфире. Тебя проверят на употребление запрещённых препаратов. Просто чтобы убедиться в том, что гнев не связан с препаратами. «В НБА мы так не делаем». Ты, наверное, не читал правила по поводу драк в НБА. Номер один: нельзя атаковать Леброна и Кевина Дюрэнта, никогда. Второе правило: два этих парня со светлым оттенком кожи из «Голден Стэйт», Стефен Карри и Клэй Томпсон. Аналогично. Или с тобой покончено. Третье правило: драться на кулаках могут только Рэджон Рондо и Крис Пол. Четвертое: дождись, пока вокруг тебя соберутся одноклубники и только потом начинай строить из себя крутого парня, делай вид, что-то типа реслинга. Удачи тебе, приятель.



P.S. Это было хуже, чем пушки в раздевалке. Кто-то скажет, что это была попытка убийства. Если думаешь, что я слишком нагнетаю, спроси Энеса Кантера. В сезоне-2016/2017 он слишком далеко зашел во время конфликта с Леброном, с тех пор за ним охотится президент Турции Реджеп Эрдоган», – написал Аренас в «Инстаграме».

Известный критик Леброна аналитик НБА Скип Бэйлесс «переобулся» в течение 10 минут. Сначала заявил о непреднамеренных действиях Джеймса, а затем обрушился на него с критикой.

«Айзея Стюарт только что получил локтем в глаз от Леброна. Он не думал, что это было случайно. Стюарт сошел с ума. Рефери шокирующе удалил Леброна за вопиющий неспортивный фол второй степени! Хотя я не вижу ничего вопиющего в действиях Леброна на повторах. Очевидно, у него не такая репутация», — написал Бэйлесс в «Твиттере» сразу после инцидента.

«Никогда не видел ничего настолько грязного в исполнении Леброна Джеймса. Это было всё равно что просто подойти и ударить Стюарта кулаком. Много крови. Просто шокирующая реакция Леброна, который затем развел руками, двинулся к Стюарту, как будто он ничего не сделал», — второе мнение Скипа через 10 минут.

«Подождите: теперь я вижу лучший ракурс. Леброн ударил Стюарта в глаз локтем после того, как они боролись, пошла кровь. Это определённо неспортивный фол второй степени. Стюарт хотел его убить. Товарищам по команде потребовалось 10 минут, чтобы удержать его. Леброну нужна защита после игры», — написал Бэйлесс ещё через три минуты.

«Комментаторы «Лейкерс» проделали невероятную работу, обвинив Айзею Стюарта в том, что он атаковал Леброна локтем в лицо», — с иронией написал известный журналист Билл Симмонс.

Обозреватель фан-сайта «Лейкерс» Энтони Ирвин отметил другую более важную деталь. Леброн успел набрать ровно 10 очков, а значит его переваливающая за 1000 серия матчей с двузначной результативностью не прервалась. Отрыв от Майкла Джордана будет наращиваться и дальше.

«Леброна удалили в момент, когда он набрал ровно 10 очков. Серия жива», — отметил Ирвин.



Журналист ESPN Франк Исола написал, пожалуй, самый взвешенный пост, который можно воспринимать как вывод после всего случившегося.



«Айзея Стюарт, получивший рассечение лица, скорее всего, будет дисквалифицирован на несколько игр. Если Леброн и получит дисквалификацию, то на один матч. Это означает, что он может не выйти на площадку в игре с «Нью-Йорк Никс» во вторник», — написал Исола.



Ничего страшного не произошло, в НБА бывало и гораздо хуже. Через несколько дней о потасовке все забудут, но пока это самая обсуждаемая тема в лиге.