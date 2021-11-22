Леброн Джеймс отказался общаться с журналистами после инцидента в Детройте

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отказался общаться с журналистами после инцидента в матче с «Детройт Пистонс» (121:116). В одном из моментов Леброн отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.



Представитель команды сразу после матча проинформировал журналистов, что Джеймс не хочет выступать перед СМИ.



Отметим, что Стюарт сразу после инцидента сделал несколько попыток прорваться к Джеймсу, чтобы отомстить ему за полученный удар. В итоге Айзея и Леброн были удалены с площадки до конца матча.



Сообщество НБА неоднозначно оценило действия Леброна, заработавшего всего второе удаление после спора с судьями в 2017-м.