Американский баскетболист подключён к ИВЛ после избиения на Кипре

Баскетболист кипрской команды АЕЛ Кори Маниго был госпитализирован с тяжёлыми травмами, полученными во время драки возле ночного клуба Никосии, сообщает Eurohoops.



Как отмечается на официальном сайте клуба, жизни 23-летнего американского форварда в настоящее время ничего не угрожает. Однако он подключён к аппарату искусственного дыхания. Состояние баскетболиста остаётся тяжёлым, но стабильным.



Подруга Маниго и его одноклубник Брэндон Аверетт также пострадали в результате инцидента. Они отделались порезами и небольшими ушибами мягких тканей.



В нынешнем сезоне Маниго был лидером своей команды, в среднем набирая +25 очков за игру. В прошлом году американский форвард выступал в чемпионате Болгарии.