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Американский баскетболист подключён к ИВЛ после избиения на Кипре

Американский баскетболист подключён к ИВЛ после избиения на Кипре
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Баскетболист кипрской команды АЕЛ Кори Маниго был госпитализирован с тяжёлыми травмами, полученными во время драки возле ночного клуба Никосии, сообщает Eurohoops.

Как отмечается на официальном сайте клуба, жизни 23-летнего американского форварда в настоящее время ничего не угрожает. Однако он подключён к аппарату искусственного дыхания. Состояние баскетболиста остаётся тяжёлым, но стабильным.

Подруга Маниго и его одноклубник Брэндон Аверетт также пострадали в результате инцидента. Они отделались порезами и небольшими ушибами мягких тканей.

В нынешнем сезоне Маниго был лидером своей команды, в среднем набирая +25 очков за игру. В прошлом году американский форвард выступал в чемпионате Болгарии.

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