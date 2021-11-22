Скотти Пиппен: Айзея Томас может даже не рассчитывать на то, что я спасу его репутацию

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, что не планирует спасать репутацию знаменитого Айзеи Томаса после выхода «Последнего танца».



«Когда выходил «Последний танец», Томас сказал, что хочет помириться со мной. Он связался с Би Джей Армстронгом, который позвонил мне и спросил, не хочу ли я поговорить с Томасом. Я сказал: «Ты шутишь? Айзея не был ко мне добр, когда я только попал в лигу. Зачем это мне?»



Томас не дурак и понимает, что в «Последнем танце» у него плохая репутация. Но он может даже не рассчитывать, что я спасу её», — приводит слова Пиппена TMZ.



Ранее Пиппен рассказал о своих текущих отношениях с Деннисом Родманом. Сейчас два баскетболиста дружат между собой.

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