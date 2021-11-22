Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

Лиллард записывал на свой счёт в среднем 28,3 очка и 8,3 передачи, а также показал идеальную точность с линии штрафных бросков (22/22). «Портленд» выиграл все три матча недели и приблизился к топ-6 турнирной таблицы на Западе.

Адетокунбо набирал в среднем 33,3 очка, 16,0 подбора и 5,0 передач. «Милуоки» выдал результат 3-0, что помогло действующим чемпионам НБА подняться на десятое место и, соответственно, войти в зону плей-ин Восточной конференции после неудачного старта начала регулярного чемпионата.