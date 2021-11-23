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«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Кливленд» уступил «Бруклину»

«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Кливленд» уступил «Бруклину»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:103.

Самым результативным в составе победителей стал Терри Розир, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Монтрезл Харрелл (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 117:112.

Самым результативными в составе победителей стал Кевин Дюрант, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка.

Также «Атланта Хоукс» победила «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 113:101. «Хьюстон Рокетс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 90:108.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 90
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 19, Шрёдер - 18, Хорфорд - 11, Лэнгфорд - 10, Смарт - 7, Несмит - 5, Кантер - 4, Уильямс - 2, Уильямс - 2, Паркер, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Хьюстон Рокетс: Брукс - 17, Мартин - 10, Гордон - 9, Грин - 9, Кристофер - 8, Шенгюн - 8, Тайс - 7, Тэйт - 6, Вуд - 4, Огастин - 4, Мэтьюз - 3, Нваба - 3, Хаус - 2, Гаруба, Никс, Портер, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Харрелл - 24, Бил - 18, Колдуэлл-Поуп - 17, Кузма - 11, Гэффорд - 8, Динвидди - 8, Авдия - 6, Холидей - 5, Нето - 4, Кисперт - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Шарлотт Хорнетс: Розир - 32, Болл - 28, Хэйворд - 16, Пламли - 9, Ричардс - 7, Убре - 7, Бриджес - 6, Мартин - 3, Макдэниелс - 1, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Атланта Хоукс: Янг - 30, Богданович - 13, Хаертер - 13, Галлинари - 11, Коллинс - 11, Капела - 10, Реддиш - 9, Л. Уильямс - 8, Райт - 8, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 15, Джером - 15, Дорт - 15, Робинсон-Эрл - 13, Фэйворс - 10, Мускала - 9, Покушевски - 9, Базли - 4, Роби - 4, Уильямс - 4, Уиггинс - 3, Гилджес-Александер, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Маркканен - 22, Аллен - 20, Рубио - 16, Окоро - 15, Лав - 8, Уэйд - 7, Валентайн, Дэвис, Мобли, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Фалль
Бруклин Нетс: Дюрант - 27, Олдридж - 21, Миллз - 17, Харден - 14, Томас - 11, Джонсон - 9, Бембри - 8, Картер - 6, Гриффин - 2, Миллсэп - 2, Brown, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Харрис, Шарп, Эдвардс
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