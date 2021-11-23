«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Кливленд» уступил «Бруклину»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:103.
Самым результативным в составе победителей стал Терри Розир, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Монтрезл Харрелл (24 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 117:112.
Самым результативными в составе победителей стал Кевин Дюрант, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка.
Также «Атланта Хоукс» победила «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 113:101. «Хьюстон Рокетс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 90:108.
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