Евролига применила санкции к владельцу «Панатинаикоса»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос оштрафован на € 140 000 за высказывания, которые признаны оскорбительными для соревнований Евролиги и управляющих органов турнира, сообщает Eurohoops.
Ранее владелец «Панатинаикоса» уже выплачивал крупные денежные штрафы за критику Евролиги и её президента Жорди Бертомеу. В частности, Яннакопулос публично называл Бертомеу «вором» и «клоуном».
Три года назад Яннакопулосу запретили посещать домашние матчи Евролиги. Владелец «Панатинаикоса» грозился перевести свой клуб в Лигу чемпионов ФИБА, но до выхода с Евролиги дело не дошло. На какое-то время Яннакопулос заключил мировую с Бертомеу, появлялся с ним на публичных мероприятиях и перестал критиковать функционера в СМИ. На недавнем собрании акционеров «Панатинаикос» был одним из клубов, голосовавших за отставку Бертомеу с поста президента Евролиги в конце сезона.
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