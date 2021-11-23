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«Финикс» выиграл 13-й матч подряд, «Сакраменто» уступил в первой игре с новым тренером

«Финикс» выиграл 13-й матч подряд, «Сакраменто» уступил в первой игре с новым тренером
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 119:118.

Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Боян Богданович (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:111.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Деррик Уайт, набравший 19 очков.

Также «Филадельфия Сиксерс» выиграла у «Сакраменто Кингз» со счётом 102:94. «Кингз» проводили первый матч под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Элвина Джентри, который заменил уволенного Люка Уолтона.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 115
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 19, Мюррей - 18, Васселл - 17, Пёлтль - 15, Уокер - 11, Джонсон - 8, Джонс - 7, Бэйтс-Диоп - 6, Ойбанкс - 6, Янг - 4, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Макдермотт, Примо, Уискэмп, Форбс
Финикс Санз: Букер - 23, Эйтон - 21, Пэйн - 20, Макги - 14, Пол - 12, Шамет - 11, Краудер - 6, Бриджес - 5, Джонсон - 3, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
94 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Хилд - 21, Холмс - 18, Барнс - 10, Томпсон - 8, Багли III - 4, Лень - 4, Митчелл - 4, Харклесс - 2, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Халибёртон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Милтон - 16, Тибулл - 15, Ньянг - 12, Джо - 11, Коркмаз - 11, Драммонд - 9, Бэсси - 2, Рид - 2, Грин, Карри, Риллер, Симмонс, Спрингер, Харрис, Хенри, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Богданович - 24, Гобер - 23, Конли - 19, Митчелл - 18, Уайтсайд - 12, Кларксон - 9, О'Нил - 9, Гэй - 2, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Бейн - 28, Джексон - 26, Кларк - 10, Андерсон - 9, Уильямс - 8, Кончар - 4, Адамс - 2, Альдама, Брукс, Джонс, Калвер, Мелтон, Меррилл, Пон, Тийе, Тиллман
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