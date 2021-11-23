«Финикс» выиграл 13-й матч подряд, «Сакраменто» уступил в первой игре с новым тренером

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 119:118.



Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Боян Богданович (24 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:111.



Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Деррик Уайт, набравший 19 очков.



Также «Филадельфия Сиксерс» выиграла у «Сакраменто Кингз» со счётом 102:94. «Кингз» проводили первый матч под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Элвина Джентри, который заменил уволенного Люка Уолтона.