Леброн пытался извиниться перед Стюартом, которому до крови разбил лицо во время матча
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пытался достать телефонный номер центрового «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта, чтобы принести извинения за удар локтем в лицо во время матча регулярного чемпионата НБА и сказать о ненамеренности своих действий, сообщает Fadeaway World.
Неизвестно, удалось ли Джеймсу осуществить задуманное. Леброн сразу после эпизода на площадке пытался объяснить 20-летнему баскетболисту «Пистонс», что удар вышел случайным. Стюарт вышел из себя и пытался наброситься на Джеймса, но был сдержан сотрудниками службы безопасности арены в Детройте.
По итогам инцидента Джеймс был дисквалифицирован лигой на один матч регулярного чемпионата, Стюарт будет вынужден пропустить две игры.
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