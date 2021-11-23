Энес Кантер сделал выпад против Леброна и объяснил, почему не высказал ему претензии лично
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер высказался о звёздном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, заявив, что он неискренен, когда выражает озабоченность по вопросам социальной справедливости.
«У меня было немало разговоров с бывшими товарищами Леброна по команде, и даже они говорили мне, что всё, что делает Леброн, является не чем иным, как его собственным пиаром. И вообще, когда он что-то отстаивает, то он неискренен.
Почему я не сказал ему это в лицо? Это не я прошёл мимо него, это он был тем, кто в буквальном смысле прошёл мимо меня, даже ничего не сказав», — сказал Кантер в эфире CNN.
Ранее Шариф О'Нил, сын легендарного центрового Шакила О'Нила, высказался о критике со стороны Кантера в адрес форварда» Леброна.
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