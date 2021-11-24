«Даллас» в овертайме вырвал победу в матче с «Клипперс», у Дончича и Порзингиса 56 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:100.



Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джефф Грин (24 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 112:104.



Лучшими в составе победителей стали Кристапс Порзингис (30 очков, 7 подборов) и Лука Дончич (26 очков, 9 подборов, 9 передач). Самыми результативными у «Клипперс» были Реджи Джексон (31 очко, 10 подборов) и Пол Джордж (26 очков, 9 подборов).