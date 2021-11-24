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«Даллас» в овертайме вырвал победу в матче с «Клипперс», у Дончича и Порзингиса 56 очков

«Даллас» в овертайме вырвал победу в матче с «Клипперс», у Дончича и Порзингиса 56 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:100.

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джефф Грин (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 112:104.

Лучшими в составе победителей стали Кристапс Порзингис (30 очков, 7 подборов) и Лука Дончич (26 очков, 9 подборов, 9 передач). Самыми результативными у «Клипперс» были Реджи Джексон (31 очко, 10 подборов) и Пол Джордж (26 очков, 9 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
119 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 32, Лиллард - 25, Пауэлл - 15, Саймонс - 14, Литтл - 13, Ковингтон - 9, Нуркич - 6, Браун - 2, Нэнс - 2, Зеллер - 1, Блевинс, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
Денвер Наггетс: Грин - 24, Моррис - 16, Бартон - 11, Гордон - 11, Грин - 9, Кампаццо - 8, Ннаджи - 8, Риверс - 8, Дозьер - 2, Ховард - 2, Чанчар - 1, Бол, Йокич, Корнели, Маррей, Портер, Хиланд
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 112
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 31, Джордж - 26, Зубац - 10, Моррис - 10, Коффи - 7, Мэнн - 7, Кеннард - 6, Хартенштайн - 4, Бледсо - 2, Ибака - 1, Батюм, Бостон, Джонсон, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
Даллас Маверикс: Порзингис - 30, Дончич - 26, Финни-Смит - 17, Хардуэй-младший - 13, Клебер - 8, Браун - 7, Бёрк - 5, Брансон - 4, Коли-Стайн - 2, Баллок, Браун, Грин, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи, Пауэлл
Комментарии
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