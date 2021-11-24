Аналитик НБА: Леброн Джеймс никогда не внушал соперникам такого ужаса, как Майкл Джордан
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Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит сравнил двух претендентов на звание величайшего игрока в истории НБА — Леброна Джеймса и Майкла Джордана. По словам Смита, Леброн никогда не внушал страх своим соперникам, в отличие от Джордана.
«Леброн, конечно, феноменальный игрок. Его достижения и вклад в игру невозможно не уважать. Но точно входит в тройку лучших баскетболистов в истории лиги, и это как минимум. Но, по моим оценкам, по мнению тех людей, с кем я говорил, Леброна никогда не боялись. Играя против Леброна у игроков нет мысли, что они не могут его победить. Леброн Джеймс никогда не внушал соперникам такого ужаса, как Майкл Джордан. Это фактор страха», — сказал Стивен Эй Смит в эфире шоу First Take.
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