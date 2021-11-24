«Милан» вышел на рынок после двух поражений в России. Названы 4 кандидата на переход
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Баскетбольный клуб «Милан» принял решение подписать нескольких игроков для глубины состава после двух поражений в Евролиге от российских команд — УНИКСа и «Зенита», сообщает BasketNews.Ещё одной причиной необходимости выхода на рынок стали травма Пауля Билиги и отстранение Риккардо Мораскини, связанное с антидопинговой политикой.
«Милан» уже подписал контракт с Томмазо Бальдассо, однако,, ожидается, что он не получит большое количество игрового времени.
Кроме того, как сообщает источник, клуб заинтересован в подписании контракта с экс-игроком «Химок» Юнасом Йеребко. Также в последние дни с «Миланом» связывают имена Тарика Блэка и Матиаса Лессорта. Кроме того, карьеру в «Милане» может продолжить экс-игрок НБА Джалил Окафор.
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