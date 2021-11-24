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Андреа Тринкьери: не вижу особых преимуществ «Баварии» над ЦСКА

Андреа Тринкьери: не вижу особых преимуществ «Баварии» над ЦСКА
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Андреа Тринкьери поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в Евролиге. Матч состоится завтра, 25 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

«ЦСКА — всегда претендент на попадание в «Финал четырёх», на завоевание главного трофея Евролиги. У них были проблемы с травмами, но теперь их состав снова полностью укомплектован. Милутинов, Григонис и Шенгелия вернулись в строй. Поэтому я не вижу особых преимуществ «Баварии» над ЦСКА в нынешних условиях. Да, мы знаем, что нам будет очень и очень сложно. Мы должны играть уверенно и показать лучшую версию себя», — приводит слова Тринкьери Basket News.

Стоит отметить, что в мае Тринкьери называли одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

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