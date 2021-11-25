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Контендер НБА до конца сезона потерял игрока ротации

Контендер НБА до конца сезона потерял игрока ротации
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У защитника «Денвер Наггетс» Пи Джей Дозьера подтвердился разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Дозьер пропустит оставшуюся часть сезона. Защитник получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (100:119) во вторник. В 18 играх этого сезона Дозьер набирал в среднем 5,4 очка и 3,5 подбора за 18,9 минуты, будучи важным игроком ротации.

«Денвер» потерпел пять поражений подряд и с балансом 9-9 занимает восьмое место в Западной конференции. «Наггетс» столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. Разыгрывающий Джамал Мюррей восстанавливается после операции на колене и вернётся весной. Центровой Никола Йокич (запястье) и разыгрывающий Боунс Хайлэнд (голеностоп) не играли в последних матчах. Форвард Майкл Портер может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной.

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