Леброн покорил два исторических достижения в НБА, оторвавшись от Джордана по одному из них
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 39 очков (8/17 двухочковых, 5/12 трехочковых, 8/9 штрафных), 6 передач и 5 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерз» (124:116 ОТ).
Джеймс обновил собственный рекорд НБА по количеству проведённых игр с как минимум 30 очков, 5 подборов, 5+ передач, 5 трёхочковых на счету в возрасте после 35 лет. У Леброна 7 таких матчей, у всех остальных баскетболистов в истории лиги вместе взятых — 4.
Джеймс провёл 395-й матч за карьеру с 30+ очками и 5+ передачами, обновив собственный исторический рекорд НБА и оторвавшись от второго в списке Майкла Джордана (314 матчей).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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