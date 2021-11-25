«Бавария» потеряла трёх игроков основного состава перед матчем с ЦСКА в Евролиге
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Мюнхенская «Бавария» потеряла трёх игроков основного состава перед матчем с ЦСКА в Евролиге. Напомним, встреча ЦСКА — «Бавария» состоится сегодня, 25 ноября, начало игры — в 20:00 мск.
Как сообщает Basket News, центровой Леон Радошевич и форвард Пауль Ципзер продолжают залечивать серьёзные повреждения. Разыгрывающий Жан Шишко с 28 октября находится под действием коронавирусного протокола Евролиги, у него пока нет разрешения вернуться на площадку.
Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Андреа Тринкьери рассказал, что не увидит у своей команды особых преимуществ над ЦСКА. Специалист подчеркнул, что в строй «армейцев» вернулись Милутинов, Григонис и Шенгелия, что добавит москвичам вариативности.
Новость по темеАндреа Тринкьери: не вижу особых преимуществ «Баварии» над ЦСКА
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