Андрей Тринкьери объяснил, почему «Бавария» не сумела обыграть ЦСКА на выезде
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Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери поделился мнением о матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (74:77).
«Это болезненное поражение, поскольку у нас была реальная возможность победить в этом матче. Поздравляем ЦСКА. Мы хорошо контролировали игру за счёт нашей защиты. У нас начались определённые проблемы в третьей четверти, когда ЦСКА включил активный прессинг. Мы были недостаточно агрессивны и немного потеряли ритм, но потом, в конце концов, имели возможность для отличной победы на выезде. Однако некоторые индивидуальные действия Уилла Клайберна сыграли решающую роль. Мы пропустили 4 лэй-апа за последние 2-2,5 минуты. Это стоило нам победы», — приводит слова Тринкьери официальный сайт Евролиги.
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