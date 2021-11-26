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Владимир Гомельский объяснил, почему у Михаила Кулагина не получилось в ЦСКА

Владимир Гомельский объяснил, почему у Михаила Кулагина не получилось в ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями относительно того, почему защитник сборной России Михаил Кулагин не смог продолжать выступать за ЦСКА.

«В ЦСКА из Михаила пытались сделать разыгрывающего. Не получилось. В новом клубе Мишу используют гораздо эффективнее. Он снайпер. Другое дело, что от своего главного недостатка на площадке Миша так и не избавился. Он слишком долго принимает решение, передерживая мяч», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В ЦСКА Кулагин выступал с 2015 по 2020 год. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги и четырежды выигрывал Единую лигу ВТБ. Михаил дважды участвовал в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018 и 2021). В настоящее время выступает за «Нижний Новгород».

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