«Сакраменто» поставил условие по обмену Бена Симмонса

Инсайдер Bleacher Report Джек Фишер рассказал о ходе переговоров между «Сакраменто Кингз» и «Филадельфией Сиксерс» по поводу обмена форварда Бена Симмонса. По сведениям источника, сделка едва ли видится возможной, так как между обеими сторонами нет серьёзных дискуссий.



Сообщается, что «Сакраменто» не намерен отдавать за Симмонса Де’Аарона Фокса и Тайриза Халибертона. Это условия клуба.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».

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