Джей Джей Редик назвал топ-5 шутеров в истории НБА с явным лидером на фоне остальных

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал пятёрку лучших шутеров в истории НБА.



«Всё просто, Стефен Карри на первой строчке. Все остальные находятся намного ниже в списке. В произвольном порядке остальные четверо в этом топе — это Клэй Томпсон, Кайл Корвер, Рэй Аллен, Реджи Миллер.



Мне не хочется принижать великих шутеров поколения 80-х или 90-х, но те парни не совершали таких сложных бросков, какие мы совершаем сейчас. Да, Тим Леглер – отличный снайпер. По-моему, в каком-то из сезонов он бросал с процентом попаданий в 55,6. Но он не делал таких бросков, как сейчас совершают Клэй Томпсон или Кайл Корвер. И это не упрёк в адрес Леглера. Тогда была другая игра. Баскетбол развивается», — рассказал Редик в интервью The Volume.