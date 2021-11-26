Джей Джей Редик назвал топ-5 шутеров в истории НБА с явным лидером на фоне остальных
Поделиться
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал пятёрку лучших шутеров в истории НБА.
«Всё просто, Стефен Карри на первой строчке. Все остальные находятся намного ниже в списке. В произвольном порядке остальные четверо в этом топе — это Клэй Томпсон, Кайл Корвер, Рэй Аллен, Реджи Миллер.
Мне не хочется принижать великих шутеров поколения 80-х или 90-х, но те парни не совершали таких сложных бросков, какие мы совершаем сейчас. Да, Тим Леглер – отличный снайпер. По-моему, в каком-то из сезонов он бросал с процентом попаданий в 55,6. Но он не делал таких бросков, как сейчас совершают Клэй Томпсон или Кайл Корвер. И это не упрёк в адрес Леглера. Тогда была другая игра. Баскетбол развивается», — рассказал Редик в интервью The Volume.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
18:00
-
17:10
-
15:43
-
14:20
-
13:39
-
12:47
-
11:24
-
10:41
-
09:32
-
09:32
-
09:26
-
01:16
-
00:25
- 25 ноября 2021
-
23:15
-
23:04
-
22:48
-
22:02
-
20:27
-
19:38
-
18:53
-
18:45
-
17:31
-
16:49
-
15:55
-
14:57
-
13:55
-
12:57
-
11:46
-
11:00
-
10:40
-
09:46
-
09:26
-
09:02
-
08:57
-
08:53
Партнерский контент