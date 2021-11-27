Голливудский актёр Марк Уолберг высказался о гонке величайших между Леброном и Джорданом

Известный голливудский актёр Марк Уолберг высказался о том, кого он считает величайшим баскетболистом в истории — легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана или лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джйемса.

«Величайший — Майкл, тут не о чем и говорить. Но это ещё не всё. Майкл никогда не проигрывал в финалах, он выиграл шесть из шести. Безусловно, он является величайшим игроком всех времён. У него было всё, что нужно, он делал всё необходимое.

Но я уверен, что у Леброна ещё есть шанс поучаствовать в этом споре за звание величайшего. Всё зависит от того, что он будет делать дальше и что сделает за следующие три-четыре года. Возможно, он завоюет три или четыре титула подряд и побьёт рекорды по количеству набранных очков», — сказал Марк Уолберг в эфире шоу Undisputed.