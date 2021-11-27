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«Финикс» добыл 15-ю победу подряд, «Чикаго» прервал полосу неудач

«Финикс» добыл 15-ю победу подряд, «Чикаго» прервал полосу неудач
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 118:97. «Санз» выиграли 15-й матч подряд.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Кемба Уокер (17 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 123:88.

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Уэнделл Картер, набравший 26 очков. «Буллз» реабилитировались за провалы в матчах с «Индианой Пэйсерс» (77:109) и «Хьюстон Рокетс» (111:115).

Также «Шарлотт Хорнетс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (113:115), «Индиана Пэйсерс» победила «Торонто Рэпторс» (114:97) и «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Атланте Хоукс» (100:132), «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Детройт Пистонс» (107:96).

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз: Кончар - 17, Джексон - 14, Брукс - 12, Джонс - 10, Бейн - 9, Мелтон - 8, Тийе - 7, Тиллман - 7, Альдама - 6, Калвер - 5, Адамс - 2, Морант - 2, Кларк - 1, Андерсон, Меррилл, Пон, Уильямс
Атланта Хоукс: Янг - 31, Капела - 23, Коллинс - 21, Реддиш - 14, Галлинари - 9, Богданович - 8, Дьенг - 7, Хаертер - 7, Л. Уильямс - 5, Луваву-Кабарро - 5, Райт - 2, Джонсон, Купер, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
88 : 123
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Картер - 26, Вагнер - 15, Саггс - 14, Вагнер - 9, Хэмптон - 6, Океке - 5, Росс - 5, Бамба - 4, Браздейкис - 2, Харрис - 2, Айзек, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц, Энтони
Чикаго Буллз: Дерозан - 23, Лавин - 21, Уайт - 20, Вучевич - 16, Болл - 13, Досунму - 8, Браун - 5, Грин - 5, Брэдли - 4, Карузо - 4, Джонс - 2, Томас - 2, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 118
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Уокер - 17, Куикли - 16, Фурнье - 11, Барретт - 10, Бёркс - 9, Рэндл - 9, Робинсон - 7, Ноэль - 6, Топпин - 5, Гримс - 3, Макбрайд - 2, Нокс - 2, Гибсон, Роуз, Саманич, Селден, Симс
Финикс Санз: Букер - 32, Пол - 14, Эйтон - 14, Пэйн - 13, Краудер - 11, Бриджес - 10, Джонсон - 10, Шамет - 8, Макги - 6, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
133 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Убре - 27, Бриджес - 18, Хэйворд - 18, Вашингтон - 17, Розир - 15, Макдэниелс - 14, Болл - 10, Мартин - 6, Букнайт - 2, Джонс - 2, Ричардс - 2, Смит - 2, Кулбока, Кэри, Льюис, Пламли, Тор
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Бисли - 18, Расселл - 18, Эдвардс - 11, Ноуэлл - 9, Принс - 8, Вандербилт - 5, Рид - 5, Макдэниелс - 4, Окоги - 4, Больмаро - 2, Лейман - 2, Маклафлин - 2, Найт - 2, Беверли, Райт
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 23, ЛеВерт - 19, Тёрнер - 17, Мартин - 15, Дуарте - 12, Брогдон - 11, Крэйг - 11, Макконнелл - 4, Холидэй - 2, Битадзе, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Лэмб, Уонамэйкер, Уоррен
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 26, Барнс - 17, Сиакам - 17, Трент-мл. - 13, Ачиува - 9, Буше - 9, Бэнтон - 2, Михайлюк - 2, Флинн - 2, Ануноби, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
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