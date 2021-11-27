«Финикс» добыл 15-ю победу подряд, «Чикаго» прервал полосу неудач

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 118:97. «Санз» выиграли 15-й матч подряд.



Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Кемба Уокер (17 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 123:88.



Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Уэнделл Картер, набравший 26 очков. «Буллз» реабилитировались за провалы в матчах с «Индианой Пэйсерс» (77:109) и «Хьюстон Рокетс» (111:115).



Также «Шарлотт Хорнетс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (113:115), «Индиана Пэйсерс» победила «Торонто Рэпторс» (114:97) и «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Атланте Хоукс» (100:132), «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Детройт Пистонс» (107:96).