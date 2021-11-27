«Финикс» добыл 15-ю победу подряд, «Чикаго» прервал полосу неудач

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 118:97. «Санз» выиграли 15-й матч подряд.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Кемба Уокер (17 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 123:88.
Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Уэнделл Картер, набравший 26 очков. «Буллз» реабилитировались за провалы в матчах с «Индианой Пэйсерс» (77:109) и «Хьюстон Рокетс» (111:115).
Также «Шарлотт Хорнетс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (113:115), «Индиана Пэйсерс» победила «Торонто Рэпторс» (114:97) и «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Атланте Хоукс» (100:132), «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Детройт Пистонс» (107:96).
- 27 ноября 2021
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:40
-
08:38
-
07:58
-
00:51
-
00:25
- 26 ноября 2021
-
23:57
-
23:23
-
22:52
-
22:39
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:38
-
20:54
-
19:35
-
18:55
-
18:00
-
17:10
-
15:43
-
14:20
-
13:39
-
12:47
-
11:24
-
10:41
-
09:32
-
09:32
-
09:26
-
01:16
-
00:25
- 25 ноября 2021
-
23:15
-
23:04
-
22:48