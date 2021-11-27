Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Один из лучших молодых игроков НБА выбыл из-за травмы колена

Один из лучших молодых игроков НБА выбыл из-за травмы колена
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (100:132) из-за травмы левого колена, сообщает Hoops Rumors.

22-летний баскетболист получил повреждение в первой четверти и вынужден был досрочно покинуть площадку при помощи персонала команды. В дальнейшем он смог самостоятельно передвигаться и вернулся на скамейку «Мемфиса». Морант повредил ногу в бесконтактной ситуации во время ведения. Баскетболист прошёл первичное медицинское обследование, которое выявило растяжение связок колена. Ориентировочные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

В 18 матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА Морант записывал себе в актив в среднем 25,3 очка, 5,8 подбора, 7,1 передачи и 1,7 перехвата.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021