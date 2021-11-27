Один из лучших молодых игроков НБА выбыл из-за травмы колена

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (100:132) из-за травмы левого колена, сообщает Hoops Rumors.
22-летний баскетболист получил повреждение в первой четверти и вынужден был досрочно покинуть площадку при помощи персонала команды. В дальнейшем он смог самостоятельно передвигаться и вернулся на скамейку «Мемфиса». Морант повредил ногу в бесконтактной ситуации во время ведения. Баскетболист прошёл первичное медицинское обследование, которое выявило растяжение связок колена. Ориентировочные сроки восстановления игрока пока неизвестны.
В 18 матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА Морант записывал себе в актив в среднем 25,3 очка, 5,8 подбора, 7,1 передачи и 1,7 перехвата.
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