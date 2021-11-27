Леброн Джеймс наказан за исполнение танца Сэма Касселла

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оштрафован НБА на $ 15 тыс. за непристойный жест, сообщает Hoops Rumors.
Джеймс исполнил запрещённый в лиге танец Сэма Касселла после попадания в концовке матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (124:116 ОТ). Ранее подобное наказание было применено в отношении защитника «Торонто Рэпторс», который исполнил танец непосредственно в присутствии Сэма Касселла, ныне работающего на посту помощника главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса.
Кроме того, НБА предупредила Джеймса в связи с использованием ненормативной лексики, которую он применял после матча в Индианаполисе, когда во время пресс-конференции его спросили о дисквалификации за стычку с игроком «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом.
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